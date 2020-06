Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : une immunoglobuline hyperimmune contre le Covid-19 Cercle Finance • 11/06/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - Le fabricant espagnol de dérivés sanguins Grifols a annoncé jeudi qu'il avait démarré la production d'une immunoglobuline hyperimmune destinée au traitement du coronavirus. Les premiers échantillons de cette immunoglobuline, développée à partir d'anticorps de patients ayant spontanément guéri de la maladie, devraient être disponibles à compter du mois de juillet afin d'être utilisés dans le cadre d'essais cliniques. La substance - produite sur le site de Clayton (Caroline du Nord) - devient ainsi le premier médicament spécifiquement développé contre le Covid-19.

