Grifols: sous surveillance chez Moody's, le titre plonge

(CercleFinance.com) - L'action Grifols replonge en Bourse de Madrid ce mercredi pour atteindre de nouveaux plus bas historiques suite à la décision de Moody's de placer la note de la dette du groupe espagnol sous surveillance négative.



L'agence de notation financière a justifié sa décision par la perspective d'un 'cash flow' toujours négatif sur l'exercice 2023, par l'annonce du report de ses résultats audités et par l'arrivée de deux échéances importantes au niveau de sa dette.



En dépit du projet de cession de sa participation de 20% dans Shanghai RAAS (SRAAS), le calendrier de l'opération reste incertain et laisse planer un doute sur le remboursement des échéances qui se profilent à horizon 2025, s'inquiète Moody's.



Le titre est également victime de la publication d'un nouveau rapport du spécialiste de la vente à découvert Gotham City Research, qui l'a en ligne de mire depuis le début de l'année.



Dans son rapport, le fonds d'investissement dit toujours remettre en question l'engagement de l'entreprise à faire preuve 'de transparence, d'intégrité et d'un comportement éthique'.



A 14h30, le titre signait la pire performance de l'indice paneuropéen STOXX 600 avec un repli de 15%.



Depuis que Gotham City Research a commencé à s'en prendre au groupe, le 9 janvier dernier, du fait d'éventuelles manipulations comptables destinées à minimiser le montant de sa dette, le titre Grifols a perdu plus de la moitié de sa valeur.





