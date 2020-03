Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols :multiplie les efforts pour lutter contre le Covid-19 Cercle Finance • 26/03/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - La société espagnole de plasma sanguin Grifols a conclu une collaboration officielle avec le gouvernement américain pour produire un traitement spécifiquement pour le Covid-19. En collaboration avec plusieurs agences fédérales de santé publique, la société mènera des études pour déterminer si sa thérapie anti-SARS-CoV-2 hyperimmunoglobulines peut être utilisée avec succès pour traiter la maladie. Parallèlement, en Espagne, Grifols travaille sur un essai clinique avec du plasma inactivé de patients en convalescence. La société espagnole de soins de santé accélère également le développement d'une procédure de diagnostic propriétaire, capable de détecter le virus, qui sera réalisée à l'aide d'une instrumentation automatique, chaque unité pouvant traiter plus de 1000 échantillons par jour. Le test devrait être prêt dans les prochaines semaines, a indiqué le groupe.

