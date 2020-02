Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 28/02/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Invest Securities souligne ce matin que le marché a sanctionné (-4,6%) une marge d'EBITDA -100pbs en-dessous des attentes ' alors que la dynamique de croissance ne faiblit pas sous l'impulsion de la Bioscience '. Invest Securities ajuste son objectif à 30E et confirme son opinion neutre ' avec une dynamique justement intégrée au niveau actuel de valorisation (PE 20 : 32x) '. ' Néanmoins, le levier sur la marge reste présent avec (i) le retour à la croissance dès 2020 du Diagnostic, (ii) la commercialisation de Xembify, (iii) la baisse progressive des coûts du plasma avec la maturation des centres ' indique Invest Securities. ' Suite à cette publication, nous abaissons le rythme du redressement de la marge d'EBITDA à +140pbs (contre +180pbs) à horizon 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe -6.98%