Grifols: le rapport de Gotham réfuté, mais le titre sombre

(CercleFinance.com) - Le groupe biopharmaceutique espagnol Grifols a déclaré mardi qu'il rejetait toutes les accusations contenues dans un rapport de Gotham City Research dénonçant d'éventuelles manipulations comptables destinées à minimiser le montant de sa dette.



'Nous nions et réfutons catégoriquement toute allégation de pratiques comptables ou de présentation erronée de nos états financiers consolidés', écrit le leader mondial des traitements dérivés du plasma dans un communiqué.



'En tant que société cotée en Bourse, Grifols communique et divulgue toutes les informations pertinentes concernant toutes ses opérations importantes avec le plus haut niveau d'intégrité et de transparence afin de refléter une image précise et juste de ses états financiers', ajoute-t-il.



Dans un rapport daté de mardi, Gotham City Research, un spécialiste de la vente à découvert sur les marchés financiers, accuse le groupe d'avoir manipulé la présentation de son niveau d'endettement et de son résultat opérationnel (Ebitda) de telle sorte à faire apparaître un ratio d'endettement de l'ordre de 6x, alors qu'il se situerait en réalité entre 10x et 13x selon ses estimations.



Dans le détail, le fonds accuse Grifols et sa filiale Scranton Enterprises de consolider Haema et BPC Plasma au sein de leurs comptes, alors qu'ils ne détiennent aucune participation au sein de ces deux sociétés, une approche qu'il juge 'matériellement trompeuse et incorrecte'.



'Si notre évaluation de l'effet de levier réel de Grifols devait être correcte, le groupe devrait faire face à des coûts de financement nettement plus élevés', prévient Gotham, qui va même jusqu'à évoquer une valeur 'probablement nulle' pour l'action au cas où ses hypothèses seraient vérifiées.



Réservée à la baisse en début de séance, l'action Grifols décrochait de plus de 32% mardi matin à la Bourse de Madrid suite à ces allégations.





