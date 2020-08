Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : la décision de la FDA sur le plasma dope les cours Cercle Finance • 24/08/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Grifols, le numéro un mondial des médicaments plasmatiques, affiche l'une des plus fortes hausses lundi à la Bourse de Madrid suite à une décision jugée favorable de la FDA. L'agence américaine des produits alimentaires et des médicaments a annoncé hier avoir autorisé en urgence l'utilisation de plasma sanguin provenant de patients convalescents afin de traiter les malades du Covid-19 hospitalisés. Dans son communiqué, la FDA estime que la littérature scientifique disponible montre que l'efficacité du produit fait plus que compenser les risques associés à son utilisation. Une bonne nouvelle pour Grifols, considéré comme le leader mondial de la collecte de plasma, avec près de 150 centres de collecte de plasma dans tous les Etats-Unis. Malgré la crise du coronavirus, l'entreprise de santé basée à Barcelone accuse un repli de plus de 23% en Bourse depuis le début de l'année, notamment en raison de résultats financiers ressortis en-dessous des attentes du marchés. Les analystes d'Invest Securities - à l'achat sur la valeur - mettent pourtant en évidence le modèle économique robuste du groupe espagnol. 'La valorisation actuelle, revenue au plus bas de la crise du Covid-19, constitue un point d'entrée intéressant d'autant que les fondamentaux long terme sont solides', estime l'intermédiaire parisien. Chez Trecento AM, on met l'accent sur l'attrait tactique du secteur de la santé face à la volatilité des marchés et aux fortes incertitudes macroéconomiques. 'C'est désormais une question de valorisation face à d'autres secteurs d'activités en difficultés économiques mais fortement valorisés en raison d'un espoir de retour rapide à la normale', explique le gestionnaire d'actifs. 'La décote du secteur de la santé aux Etats-Unis, d'environ 25% par rapport au S&P 500, est historiquement élevée: il faut remonter à 2009 pour retrouver un tel différentiel. Or, la croissance des résultats futurs reste significative', assure Trecento. L'action Grifols affiche actuellement une hausse de l'ordre de 3%.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +3.91%