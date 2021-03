Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : l'acquisition de GigaGen est finalisée Cercle Finance • 09/03/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Grifols a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de la firme biotechnologique américaine GigaGen, une opération devant lui permettre d'avoir accès à une nouvelle catégorie d'immunoglobulines. Le groupe espagnol, spécialisé dans la science du plasma, indique avoir conclu le rachat des 56% du capital de GigaGen qu'il ne détenait pas encore pour un montant de 80 millions de dollars. GigaGen conduit actuellement toute une série de projets de recherche ayant notamment trait au développement de la première immunoglobuline recombinante au monde et à un portefeuille de thérapies immuno-oncologiques. La société californienne a prévu de démarrer au printemps des essais concernant l'efficacité de sa globuline hyperimmune dans le traitement de la Covid. Les immunoglobulines intraveineuses, constituées à partir d'immunoglobulines issues de dons du sang, sont généralement utilisées pour traiter certaines maladies auto-immunes comme le syndrome de Guillain-Barré ou la maladie de Kawasaki.

