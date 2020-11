Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : gagne 1,5%, croissance en ligne avec les attentes Cercle Finance • 06/11/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +1,5% à la Bourse de Madrid après l'annonce des trimestriels. Invest Securities estime que la croissance est ressortie globalement en ligne avec les attentes et que la marge d'EBITDA (hors IFRS 16) au 3ème trimestre a atteint des niveaux historiquement élevés (29% vs IS : 28%), tirée par le plan d'économies de coûts et un mix très favorable. Suite à cette annonce, l'analyste réitère son objectif de 36E et son opinion à l'achat. ' Le T3 est plutôt un avant-goût des perspectives à LT, alors que la dynamique à CT devrait être impactée par les effets de la baisse de la collecte. Ces effets sont déjà bien intégrés par le marché ' indique Invest Securities. ' Nous intégrons le plan d'économies de coûts (100mE/an) qui est amené à durer et ajustons la dynamique de croissance à CT entrainant un relèvement des BNA 2020-22e de +4% en moyenne ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +1.63%