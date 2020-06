Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : estime l'impact de Covid à 200 millions d'euros Cercle Finance • 09/06/2020 à 12:08









(CercleFinance.com) - L'Espagnol Grifols a estimé que la crise de Covid-19 entraînerait une baisse de 200 millions d'euros de ses bénéfices en 2020, mais la société a déclaré qu'elle prévoyait de combler ce déficit par des mesures de réduction des coûts. La société basée à Barcelone, l'un des principaux fabricants mondiaux de médicaments à base de plasma, a déclaré que cette charge, principalement liée à l'évaluation des stocks, sera comptabilisée au niveau de la marge brute dans ses résultats du premier semestre. Dans un dossier réglementaire auprès du régulateur du marché CNMV, Grifols a également déclaré avoir lancé un plan de réduction des coûts ciblant ses dépenses d'exploitation non structurelles pour atténuer cet impact. Ce plan de réduction des coûts devrait avoir un effet positif de 100 millions d'euros sur l'exercice 2020, a précisé le groupe.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +2.31%