Grifols : en hausse, porté par un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe espagnol Grifols figure parmi les plus fortes hausses de l'indice IBEX 35 de Madrid ce mercredi, avançant de près de +2% à 34 euros, après que Berenberg ait revu à la hausse son objectif de cours sur l'action à 33,85 euros, contre 30 euros jusque-là. 'Grifols a la matière première et la capacité de production pour améliorer la croissance de ses revenus et ses marges', estime le broker. Berenberg reste cependant neutre sur le titre.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +1.94%