Grifols : en hausse après des trimestriels mitigés

(CercleFinance.com) - Le titre Grifols s'affiche en hausse (+1,5%) ce mardi, alors que le groupe espagnol a déclaré que ses ventes trimestrielles ont augmenté, même si sa marge opérationnelle a légèrement déçu. La société pharmaceutique basée à Barcelone a ainsi déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 11,8% à 1,29 milliard d'euros. L'EBITDA publié a pour sa part augmenté de 15% à 351 millions d'euros, avec une marge de 27,2%, tandis que le résultat net a bondi à 186 millions d'euros, contre 114 millions d'euros il y a un an.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +2.28%