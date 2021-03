Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 23/03/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Grifols grimpe de 3% à Madrid, soutenu par des propos de Credit Suisse qui relève son opinion sur le titre du groupe de santé espagnol de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé légèrement de 24 à 25 euros. 'Nous voyons la dévalorisation de 9% du titre depuis le début de l'année par rapport à ses pairs dans le plasma (stables sur la même période) et ses pairs dans les pharmaceutiques de spécialités (-5% depuis le 1er janvier) comme exagérée', juge le broker.

Valeurs associées GRIFOLS-A Sibe +2.63%