Grifols: bénéfice net de 59 millions d'euros en 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,9% tcc en 2023, (+8,7% en données publiées), pour atteindre 6.592 millions d'euros. Toutes les unités commerciales et régions clés affichent une croissance précise le groupe.



La marge brute ajustée a atteint 41,4% au quatrième trimestre 2023, en amélioration de 570 points de base par rapport au même trimestre 2022, contribuant à une marge de 39,7% sur l'ensemble de l'année (37,6% en 2022), hors Biotest.



L'EBITDA ajusté s'élève à 1 474 millions d'euros, ce qui est supérieur aux prévisions, avec une marge de 22,4% (24,0% hors Biotest).



L'EBITDA publié s'élève à 1 251 millions d'euros, soit une marge de 19,0% (20,8% hors Biotest). Le bénéfice net publié ressort à 59 millions d'euros en 2023. Hors éléments exceptionnels, qui comprennent principalement les coûts de restructuration, ce chiffre est passé à 206 millions d'euros.



' À l'approche de 2024, Grifols est bien placé pour accélérer l'amélioration de sa performance financière. et l'efficacité opérationnelle ' indique la direction dans son communiqué.





