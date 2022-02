Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols: accord avec Endpoint Health dans la septicémie information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Grifols a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration avec Endpoint Health en vue du développement d'un nouveau traitement contre la septicémie.



Aux termes du projet, le spécialiste espagnol de la science du plasma prévoit d'apporter AT-III, un concentré d'antithrombine III dérivé du plasma administré en antithrombotique.



Les deux groupes expliquent qu'ils comptent déposer d'ici à la fin de l'année une demande d'autorisation auprès de l'autorité sanitaire américaine (FDA) pour démarrer des tests cliniques de phase II.



En vertu de l'accord, Endpoint Health déploiera sa technologie d'intelligence artificielle et sa méthode de diagnostic conçue en interne afin d'identifier les patients les plus à mêmes de bénéficier du traitement.



La société californienne se chargera ensuite du développement clinique du produit, avant d'en assurer l'éventuelle commercialisation.





