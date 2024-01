Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Grifols: a signé une alliance stratégique avec Haier information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Grifols a annoncé avoir signé une alliance stratégique avec le groupe Haier.



' L'alliance, par l'intermédiaire de Shanghai RAAS (SRAAS), permettra de créer des synergies en combinant l'expertise et les capacités de Grifols en matière de solutions pharmaceutiques et de diagnostic avec la

technologie innovante de Haier afin de renforcer et d'améliorer le système de santé chinois ' indique ke groupe.



Haier, avec un chiffre d'affaires de 48,8 milliards USD (350,6 milliards RMB) en 2022, est un leader mondial de l'innovation avec une présence croissante dans l'industrie des soins de santé.



Dans le cadre d'un accord d'achat d'actions, Grifols vendra à Haier une participation d'environ 20 % dans SRAAS à Haier pour un montant de 12,5 milliards RMB (environ 1,8 milliard USD) en espèces, au prix de 9,5 milliards RMB (environ 1,5 milliard USD) ce qui représente une prime de 14,96 % par rapport au prix de SRAAS.



Grifols détiendra toujours une participation significative d'environ 6,58 % dans SRAAS et conservera un siège au sein de son conseil d'administration.



Le produit de cette transaction sera utilisé pour réduire la dette de Grifols.





