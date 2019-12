Grève SNCF : "Il y aura des trains pour Noël", promet Jean-Baptiste Djebbari

Les Français qui ont un billet de train "auront un train garanti" pour Noël, a assuré mardi matin le secrétaire d'État aux Transports.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, le 4 décembre 2019 à la gare Montparnasse. ( AFP / THOMAS SAMSON )

À une semaine du réveillon de Noël et alors que la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas, les Français sont nombreux à s'inquiéter : pourront-ils rejoindre leur famille en train ?

La SNCF doit présenter ce mardi 17 décembre, en cette nouvelle journée de mobilisation nationale , le plan de transport qu'elle pourra assurer pour les fêtes, mais d'ores et déjà le gouvernement tient à rassurer : "l'objectif (est) d'avoir une offre de train pour tous ceux qui ont d'ores et déjà acheté un billet", a assuré lundi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.

Au micro de BFM Paris, le secrétaire d'État chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari a également assuré mardi matin qu'il y "aura des trains pour Noël. "La SNCF présentera son plan tout à l'heure et l'objectif est d'avoir le maximum de trains disponibles et de pouvoir permettre à plus de 50% qui souhaitent se déplacer de le faire" , a-t-il souligné.

"L'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti. La SNCF a régulé les réservations de manière à ce que les gens qui réservent un billet puissent monter dans les trains."

Contactée par Franceinfo, la SNCF a confirmé : "Pour ce week-end, tous les voyageurs qui ont un billet ou une réservation auront un train 'garanti'. Si leur train initial est annulé, la SNCF garantit un autre train dans la journée, mais pas forcément une place assise."

Gouvernement et syndicats se renvoient la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes, le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, déclarant par exemple dimanche: "si le gouvernement retire son projet et (qu')on discute sérieusement (...), tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi."