Grève du 5 décembre : Anne Hidalgo empêche-t-elle les "cars Macron" de desservir Paris ?

Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a accusé jeudi 5 décembre la maire de Paris de ne pas permettre aux "cars Macron" d'effectuer plusieurs arrêts à Paris.

La maire de Paris Anne Hidalgo, le 11 novembre 2019, à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La mobilisation contre la réforme des retraites promet d'être très forte ce jeudi 5 décembre, notamment dans les écoles et les transports en communs. Au niveau national, plus de 90% des trains SNCF sont supprimés et dix lignes de métro sont fermées à la RATP.

Pour tenter de limiter en Île-de-France les effets de la grève dans les transports, le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé mercredi soir le recours aux "cars Macron" sur une ligne entre Saint-Denis et Massy via Paris.

Mais ce jeudi matin, M. Djebbari a accusé la maire de Paris Anne Hidalgo de faire de la résistance à ce sujet . "On a un sujet de desserte à l'intérieur de Paris et vous savez que c'est à la main de la maire Anne Hidalgo, qui semble-t-il n'est pas tout à fait favorable à ce que les cars desservent plusieurs points dans Paris", a-t-il affirmé sur RTL.

Outre la gare de Bercy, seul point dans Paris autorisé jusqu'ici par la mairie, "nous avions proposé que ces cars desservent Denfert-Rochereau (sud), Châtelet (centre) et gare du Nord (nord)", a confié le secrétaire d'Etat. "C'est à la main de la maire de Paris et (...) celle-ci semble-t-il le refuse jusqu'à présent" , a-t-il ajouté, jugeant cette position "assez dommageable".

En France, "les transports vont être très compliqués, aujourd'hui comme demain", a par ailleurs convenu Jean-Baptiste Djebbari, selon qui "la grève peut encore durer quelques jours" . La situation correspond selon lui "grosso modo" aux prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF.

Le secrétaire d'État aux Transports a par ailleurs assuré que des dérogations avaient été signées pour permettre la circulation ce week-end de poids lourds pour ce qui concerne les "produits stratégiques, essentiels". "Nous avons signé l'ensemble des dérogations qui permettent par exemple d'avitailler les stations de carburant", a-t-il détaillé.