Greta Thunberg va reverser un million d'euros à la défense de l'environnement

ROME, 20 juillet (Fondation Thomson Reuters) - La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a annoncé lundi qu'elle ferait don du prix d'un million d'euros, décerné par la fondation portugaise Calouste Gulbenkian, à des organisations de défense de l'environnement. "L'intégralité du don sera redistribuée par ma fondation à différentes organisations et projets qui viennent en aide aux personnes touchées par la crise climatique et écologique, en particulier celles qui sont en première ligne dans le Sud", a-t-elle déclaré. Les deux premiers dons, de 100.000 euros chacun, iront à SOS Amazonie qui apporte une aide médicale aux communautés indigènes dans la lutte contre le coronavirus, et à Stop Ecocide, qui fait mène campagne auprès de la Cour pénale internationale pour reconnaître le crime de destruction de milieux naturels. Vendredi, Greta Thunberg a célébré la 100ème semaine du mouvement estudiantin contre le réchaufement climatique dont elle est à l'origine et qui a débuté à la mi-2018, alors qu'elle protestait seule devant le Parlement suédois. (Thin Lei Win, version française Kate Entringer; Thomson Reuters Foundation est la fondation caritative de Thomson Reuters dédiée à la couverture des sujets humanitaires et liés aux droits des femmes, à la lutte contre la corruption et au changement climatique. http://www.trust.org)

