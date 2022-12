Grégoire Ginoux nommé gérant actions américaines chez Mansartis

Il a ensuite rejoint l'équipe de gestion internationale de Covea Finance en 2017 où il a notamment géré deux fonds actions américaines de grandes et de moyennes capitalisations.

Diplômé d'un Master 2 Finance de l'IGR-IAE de Rennes, Grégoire Ginoux compte plus de 15 ans d'expérience en gestion d'actifs, dont 10 sur les actions américaines.

(AOF) - Mansartis renforce ses équipes de gestion avec l’arrivée de Grégoire Ginoux en qualité de gérant actions américaines. Membre du Comité d’investissement, il sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de gestion actions Croissance et Qualité ISR de Mansartis dans l’univers des actions américaines. Il sera épaulé par un analyste actions dédié à la zone, recruté pour accompagner le développement de la stratégie.

