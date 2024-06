Grèce : série de feux de forêt près d'Athènes, été difficile en vue

Un hélicoptère largue une cargaison d'eau sur un feu de forêt à Keratea, près d'Athènes, le 30 juin 2024 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Les pompiers luttaient dimanche soir contre une série de feux de forêt près d'Athènes, les autorités redoutant le pire pour cet été en Grèce.

Haut-lieu touristique, le pays est chaque année la proie d'incendies mais la situation devrait être plus tendue encore cette année après l'hiver le plus doux jamais enregistré et la plus précoce des canicules, avec des températures atteignant 44°C.

Deux vastes feux de forêt faisaient rage dans la soirée de dimanche dans l'Attique, la région où se trouve la capitale grecque, et les habitants d'au moins huit zones proches de cette ville ont été invités à évacuer leurs logements.

La chaîne de télévision Ert a signalé qu'un homme de 45 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant qu'il tentait de fuir les flammes à Stamata, au nord d'Athènes, où des vents dépassant les 70 km/h ont été enregistrés.

Dimanche aura été "la journée la plus difficile à laquelle les pompiers ont été confrontés dans la lutte contre les incendies cette année", a insisté devant la presse le porte-parole des pompiers, Vasilis Vathrakogiannis.

Un pompier lutte contre un feu de forêt à Keratea, près d'Athènes, le 30 juin 2024 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

A Keratea, au sud de la capitale, le feu qui s'est déclenché vers 13 heures a atteint des voitures et des maisons, dont, selon Ertnews, au moins quatre ont été complètement détruites.

"La situation est très difficile car des vents forts continuent de souffler", à une vitesse supérieure à 60 km/h, et "les foyers sont nombreux", a raconté le maire de Lavreotiki, Dimitris Loukas, à l'agence de presse ANA.

Il a toutefois assuré que la base aérienne voisine n'était pour l'instant pas menacée.

La veille, un incendie s'était déjà produit dans la même zone, avant d'être maîtrisé.

- Fumée noire -

La zone industrielle de Ritsona, sur l'île d'Eubée, qui s'étend sur près de 160 km en mer Egée, était également la proie des flammes dimanche.

De la fumée noire s'élevait au-dessus d'une usine de recyclage, sur le site de laquelle étaient entassés des pneus, des matelas et d'autres matériaux.

Un feu de forêt s'approche de maisons à Keratea, près d'Athènes, le 30 juin 2024 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Les pompiers tentaient d'empêcher le sinistre de se propager vers d'autres usines.

Par ailleurs, un important feu de forêt qui avait commencé samedi après-midi sur l'île de Serifos a été éteint par les pompiers tôt dimanche.

"Tout le sud-ouest de Serifos a brûlé. Les flammes se sont arrêtées en arrivant à la mer", a dit le maire de Serifos, Konstantinos Revintis, à la chaîne MEGA TV.

Des dommages ont été causés à des maisons, des entrepôts ou des chapelles, a-t-il déploré.

- Des "temps difficiles" -

La carte des prévisions publiée par le ministère de la Protection civile pour dimanche a averti d'un risque très élevé d'incendies pour l'Attique, la péninsule méridionale du Péloponnèse, l'île de Crète, le nord et le sud de la mer Egée et le centre de la Grèce.

Des hélicoptères larguent de l'eau pour éteindre un feu de forêt sur le mont Parnitha, près d'Athènes, le 29 juin 2024 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Samedi, un feu de forêt sur le Mont Parnitha, non loin d'Athènes, n'avait finalement pu être maîtrisé qu'au bout de plusieurs heures, avec l'aide de renforts en provenance d'autres régions et de pompiers volontaires.

En tout, ce jour-là, ce sont plus de quarante incendies qui se sont déclarés en Grèce, avec des vents ayant souvent dépassé les 100 km/h, selon le service des pompiers.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, dans son message hebdomadaire sur Facebook dimanche, a exhorté ses compatriotes à se préparer à une situation qui pourrait davantage encore s'envenimer.

"Les temps difficiles sont devant nous. Notre effort est continu, avec l'aide de nouveaux outils qui aident à bâtir une nouvelle culture de prévention et de responsabilité", a-t-il écrit.

Ainsi, a-t-il souligné, "l'incendie à Parnitha a été extrêmement dur mais il avait heureusement été détecté immédiatement grâce au système de drones de surveillance qui a été mis en place cette année pour les forêts et les zones montagneuses de l'Attique".