GraniteShares a doublé ses actifs sous gestion en six mois

(AOF) - Le fournisseur d'ETP GraniteShares, qui propose une gamme d'ETP à effet de levier 3x short et 3x long sur des actions britanniques, américaines et françaises les plus importantes, a doublé ses actifs sous gestion en seulement six mois, dépassant 200 millions de dollars. GraniteShares avait précédemment franchi le cap des 100 millions de dollars d'actifs sous gestion en avril de cette année.

Le groupe a lancé de nouveaux produits comme le premier ETP à effet de levier sur NIO, le fabricant et distributeur chinois de véhicules électriques ainsi que les premiers " panier d'actions " offrant une exposition sur les FAANG, GAFAM et FATANG au monde.

Sur Euronext, ses produits incluent des ETP axés sur l'avenir des véhicules électriques ainsi que les 10 plus grandes valeurs françaises Airbus, AXA, BNP, Danone, L'Oréal, LVMH, Safran, Sanofi, Schneider Electric, STMicroelectronics et Total.