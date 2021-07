Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : vers une OPA d'EssilorLuxottica Cercle Finance • 02/07/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100% de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019. Le géant de l'optique bénéficie à présent d'un 'contrôle prédominant' sur GrandVision et se retrouve dans l'obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde du capital à un prix de 28,42 euros par action, soit celui payé dans le cadre de la cession de bloc. EssilorLuxottica soumettra le texte de l'offre publique obligatoire à l'autorité des marchés financiers néerlandaise au plus tard le 23 septembre. Le Franco-Italien entend retirer GrandVision de la cote de la Bourse Euronext d'Amsterdam.

