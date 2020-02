Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : phase II de l'examen du rachat par Bruxelles Cercle Finance • 07/02/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et GrandVision confirment que la Commission Européenne a ouvert une phase II dans le cadre de la procédure d'examen du projet d'acquisition du second par le premier, et se disent confiants dans le fait qu'elle 'sera conclue en temps opportun'. Les deux groupes 'coopéreront étroitement avec la Commission Européenne pour expliquer en détail les raisons du projet d'acquisition ainsi que les avantages que celui-ci apportera aux clients, aux consommateurs et à l'ensemble des acteurs de l'industrie'. Ils réaffirment leur objectif commun de finaliser la transaction dans les 12 à 24 mois suivant la date de l'annonce du 31 juillet 2019. A ce jour, l'opération a été autorisée sans condition aux Etats-Unis, en Russie et en Colombie.

