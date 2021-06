Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : feu vert turc au rachat par EssilorLuxottica Cercle Finance • 11/06/2021 à 08:45









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme que l'autorité de la concurrence turque (TCA) a autorisé le projet d'acquisition de GrandVision, le géant franco-italien de l'optique ayant pris certains engagements comportementaux relatifs à la conduite de ses activités en Turquie. Avec cette décision de l'autorité de la concurrence turque, toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. La finalisation du projet de transaction reste toutefois soumise à la décision arbitrale à venir.

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam 0.00%