GrandVision : croissance de 8,8% du CA en 2019

(CercleFinance.com) - GrandVision revendique une croissance de 8,8% de son chiffre d'affaires à taux de changes constants pour l'exercice 2019, dont une progression de 4,1% en comparable, en accélération donc par rapport à celle de 3,4% observée en 2018. Le distributeur néerlandais de produits optiques -en voie d'acquisition par EssilorLuxottica- indique tabler, pour l'ensemble de l'année écoulée, sur une croissance de son EBITDA ajusté à taux de changes constants comprise entre 4 et 6%.

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam +0.14%