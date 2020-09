Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : appel interjeté par EssilorLuxottica Cercle Finance • 04/09/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme ce vendredi sa décision d'interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part de la chaine néerlandaise de magasins optiques GrandVision. Le géant des verres ophtalmiques et des montures de lunettes déclare 'rester préoccupé par l'attitude de GrandVision qui continue à lui refuser l'accès à des informations importantes pour l'évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19'. 'Les procédures en cours, dont cet appel, n'ont pas d'impact sur l'examen de la transaction par les autorités de concurrence dans les juridictions où elle doit encore être approuvée', précise toutefois le Franco-Italien.

