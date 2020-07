Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : action en justice de la part d'EssilorLuxottica Cercle Finance • 20/07/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - Le géant de l'optique EssilorLuxottica a annoncé ce week-end avoir intenté une action en justice devant le tribunal de grande instance de Rotterdam en vue d'obtenir des informations de la part de GrandVision. Le Franco-Italien explique vouloir 'appréhender la façon dont GrandVision a géré la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19 et évaluer l'étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du contrat de soutien'. 'Malgré plusieurs demandes en ce sens, GrandVision n'a pas apporté ces éléments d'information de façon volontaire, ce qui ne laisse à EssilorLuxottica d'autre option que celle d'engager des poursuites judiciaires', poursuit-il.

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -6.03%