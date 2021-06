Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GrandVision : acquisition décidée par EssilorLuxottica Cercle Finance • 30/06/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - GrandVision bondit de 14% à Amsterdam après la décision d'EssilorLuxottica de finaliser l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision au 1er juillet, à un prix de 28,42 euros par action, selon les termes du contrat conclu le 30 juillet 2019. 'Alors que notre industrie renoue avec la croissance postpandémie, nous estimons que c'est le moment idéal pour développer nos activités de vente au détail', expliquent Francesco Milleri, directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué.

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam +14.17%