Grande distribution : Barclays prévoit une année 2023 "difficile"

(AOF) - Le secteur français de la distribution alimentaire devrait connaître une année 2023 "difficile", selon une étude de Barclays. Le broker s'attend à ce que l'inflation alimentaire en France s'accélère encore et dépasse 15% au premier semestre (vs +12,6% en décembre), car les fournisseurs et les détaillants répercutent les augmentations des coûts d'exploitation sur les clients.

Dans ce contexte, Barclays prévoit que la concurrence sur les prix en France restera intense. Il est intéressant de noter que l'écart de prix entre les détaillants les moins chers et les plus chers s'est creusé au cours des derniers mois et a atteint un sommet historique (depuis 2006) de 27%, illustrant la difficulté pour certains détaillants de s'adapter à la concurrence accrue sur les prix dans le secteur.

Selon le courtier, Carrefour devrait bénéficier de son recentrage sur les marques de distributeur. Si la croissance en volume reste bien orientée au cours des prochains mois, la stratégie commerciale de Carrefour - en plus des autres projets en cours menés par le groupe (tels que le transfert des magasins déficitaires aux franchisés, un objectif de 4 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires d'ici 2026 et le développement de nouvelles sources de profits telles que la monétisation des données et le retail media) - aura un impact positif sur la rentabilité du groupe.

S'agissant de Casino, Barclays estime que son positionnement prix haut de gamme devrait rester un frein à ses performances. "Bien que Casino mette en œuvre une stratégie commerciale différenciante axée principalement sur son programme d'abonnement " Casino Max ", nous doutons que cela suffise à améliorer les performances du groupe".