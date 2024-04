Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Grande-Bretagne: l'expansion s'accélère dans le privé (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur privé britannique est revenue au mois d'avril à son plus haut niveau en presque un an, malgré des pressions inflationnistes ayant tendance à s'intensifier, montrent les premiers résultats définitifs de l'enquête PMI de S&P Global.



L'indice PMI composite, calculé sur la base d'enquêtes auprès de plusieurs milliers d'entreprises, s'est accru à 54 ce mois-ci, contre 52,8 le mois dernier, toujours bien au-dessus de la barre de 50 séparant contraction et expansion.



L'indice du seul secteur des services est ressorti à 54,9, après 53,1 en mars, mais celui mesurant l'industrie manufacturière est repassé dans la zone rouge, à 48,7 contre 50,3 en mars.



L'enquête montre néanmoins que l'inflation a de nouveau accéléré en avril, pour atteindre des plus hauts de 11 mois, un phénomène qui touche tout particulièrement le secteur des services du fait des revalorisations salariales.





