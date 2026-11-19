Après 13 ans et un coût de production estimé à 1 milliard de dollars, voire plus, “Grand Theft Auto VI” est sorti jeudi dans le monde entier, recueillant d’emblée des critiques dithyrambiques pour ce qui est considéré comme la sortie de jeu vidéo la plus attendue de l’histoire .

Le jeu, qui pourrait rapporter des milliards de dollars à son développeur, le studio Rockstar Games de Take-Two Interactive TTWO.O , s’est hissé en tête du classement historique des jeux vidéo de Metacritic avec une note de 99, un score que seul un autre titre a réussi à égaler: le classique de Nintendo de 1998, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.

Le lancement a débuté dès les douze coups de minuit en Nouvelle-Zélande et s’est poursuivi à travers les fuseaux horaires, de Tokyo à Miami, donnant lieu à des soirées de lancement, à des publications de dirigeants mondiaux et même à certaines entreprises accordant un jour de congé à leurs employés pour qu’ils puissent y jouer.

“C’est le meilleur jeu jamais créé et on n’en est qu’à 20 minutes de jeu”, a déclaré Asif Mir, 33 ans, alors qu’il commençait à jouer et à diffuser en direct peu après minuit à Sydney.

À Londres, les joueurs ont compté les dernières secondes avant la sortie lors de soirées organisées dans toute la ville.

“C’est un jour que j’ai attendu toute ma vie”, a déclaré Archie Whitby, un influenceur de 20 ans. “Le vivre, ça semble presque dystopique. Ça ne semble pas réel.”

Miami, qui a inspiré le décor fictif de Vice City dans le jeu, a été l’un des derniers endroits à se joindre à la fête.

L’équipe de NBA de la ville, les Miami Heat, a célébré l’événement en disputant un match sur le thème de Vice City contre les Milwaukee Bucks, le parquet et le stade étant décorés aux couleurs du jeu: rose fluo et bleu.

Mia Pazan s’est rendue à Miami pour le lancement.

“Je suis venue ici, avant tout, parce que j’adore GTA VI. J’ai joué à pratiquement tous les jeux de la série”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’en tant que femme latino-américaine, elle appréciait particulièrement le fait qu’il y ait une protagoniste — le personnage principal Lucia Caminos — qui reflète son identité.

“Je m’identifie vraiment beaucoup à Lucia”, a-t-elle ajouté.

Des millions de joueurs ont déjà téléchargé le jeu sur leurs consoles, et nombreux sont ceux qui ont pris un congé — ou se sont fait porter malades — pour jouer au dernier opus d’une franchise qui, depuis ses débuts en 1997, est devenue l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps.

“C’est le Star Wars de cette génération”, a déclaré Joost van Dreunen, professeur associé à la NYU Stern School of Business.

“C’est un événement synchronisé et partagé. Des millions de personnes voudront donc toutes être présentes dès les premiers jours, les premières semaines, pour vivre cette expérience dès sa sortie.”

Les premières critiques élogieuses du jeu — disponible sur la PlayStation 5 de Sony 6758.T et sur les consoles Xbox Series X et S de Microsoft MSFT.O — ont contribué à faire grimper mercredi le cours de l’action américaine de Take-Two Interactive.

“UN EXCELLENT MOYEN DE SE DÉTENDRE” POUR LES JOUEUSES

Le premier “Grand Theft Auto” semble rudimentaire selon les normes actuelles, avec un scénario — voler des voitures et accomplir des missions pour des organisations criminelles — qui a provoqué la colère des responsables politiques et des parents, tout en ravissant les fans.

Mais au fil des opus, la série s’est montrée de plus en plus sophistiquée, mêlant ses missions emblématiques mêlant crime, conduite et dilemmes moraux à des activités allant des sauts en parachute aux sorties au cinéma, en passant par des stations de radio satirisant la culture américaine.

“Grand Theft Auto V”, sorti en 2013, se déroulait dans la ville fictive de Los Santos, qui servait de substitut à Los Angeles. L’action se déplace désormais à Vice City, une version fictive de Miami, dans l’État de Leonida, la version du jeu de la Floride.

Le jeu permettra d’alterner entre deux personnages principaux, Lucia Caminos et Jason Duval. Ils sont complices dans le crime et entretiennent une relation amoureuse — dont l’intensité dépendra du joueur. On y trouvera des boîtes de nuit, des armureries, de la plongée sous-marine et un zoo. Mais beaucoup de détails restent à dévoiler.

GTA VI pourrait s’avérer moins provocateur que ses prédécesseurs, a déclaré Tore Olsson, professeur à l’université du Tennessee, à Knoxville.

“Il ne fait aucun doute que Jason et Lucia, dans le VI, seront des criminels et qu’ils enfreindront régulièrement la loi”, a déclaré Tore Olsson.

“Mais je ne pense pas que le nouveau jeu obligera les joueurs à se livrer à des massacres gratuits, et il pourrait même pénaliser ceux qui choisissent de jouer de cette manière.”

Le fait que Lucia soit un personnage principal devrait contribuer à répondre aux critiques concernant le manque de personnages féminins jouables dans les précédents opus de GTA. Selon une enquête de Bain, les femmes devraient représenter environ 4 joueurs de GTA VI sur 10 aux États-Unis.

“Comme on peut faire toutes ces choses brutales, comme écraser des gens ou les frapper, ma première pensée a été que ce jeu s’adressait principalement aux joueurs masculins”, a déclaré Suzana Onoda, une employée de 30 ans vivant à Tokyo.

“Après l’avoir essayé, je pense que pouvoir tabasser des gens est un excellent moyen de se défouler pour les femmes aussi.”

DES CRITIQUES ÉLOGIEUSES: “VRAIMENT ÉPOUSTOUFLANT”, “UN CHEF-D’ŒUVRE”

Le cabinet d’analyse Sensor Tower a estimé que, à ce jour, plus de 17 millions d’exemplaires ont été vendus pour un chiffre d’affaires supérieur à 1,65 milliard de dollars.

La partie principale du jeu prenant environ 50 heures à terminer, il n’a pas été possible d’obtenir immédiatement toutes les réactions. Mais les premières critiques des experts du secteur du jeu vidéo ont été presque unanimement élogieuses.

Le site web de divertissement GamesRadar+ a déclaré que Rockstar avait créé un univers “d’une ampleur, d’une envergure et d’une qualité véritablement étonnantes”. Cette sortie “fera parler d’elle pendant des années” et “valait largement les 13 ans d’attente”, a déclaré PC Games. Divers médias l’ont qualifié de “chef-d’œuvre”.

Alors que certains économistes ont mis en garde contre une perte de productivité due aux absences des joueurs au travail, des analystes spécialisés dans la consommation ont indiqué que l’économie pourrait également bénéficier d’un coup de pouce grâce aux ventes du jeu, des consoles, des extensions de mémoire, et même des services de livraison de repas.

En Inde, qui compte des centaines de millions de joueurs, le Premier ministre Narendra Modi a publié sur les réseaux sociaux du contenu inspiré de Grand Theft Auto et certaines entreprises ont accordé un jour de congé à leurs employés.

En Tasmanie, île située au sud de l’Australie, la parfumerie familiale Whiff-it! fermera ses portes pendant une semaine après que Jonah Bowen-Brown, âgé de 20 ans, eut convaincu sa mère de leur accorder, à lui et à son frère, un congé pour jouer.

“Au début, elle était vraiment contre”, a déclaré Bowen-Brown. “J’ai dû lui dire: "Maman, s’il te plaît, s’il te plaît, j’en ai besoin… Ça fait 13 ans que j’attends de pouvoir jouer à ce jeu." ”