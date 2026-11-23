Grand Paris Express : la mise en service de la ligne 18 en décembre "très compromise", selon Pécresse

Un métro automatique de la ligne 18 à l'essai sur la ligne entre Massy-Palaiseau et Christ de Saclay, photographié le 4 septembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le démarrage en décembre du premier tronçon du réseau de transport Grand Paris Express, qui doit desservir le plateau de Saclay au sud-ouest de Paris sur la ligne 18, est "très compromis", a indiqué lundi la présidente d'Ile de France Mobilités, Valérie Pécresse.

"La mise en service de la ligne 18 en décembre est très compromise parce qu'en termes d'exploitation et de sécurité, le compte n'y est pas", déclare dans un bref communiqué Mme Pécresse qui préside l'autorité organisant les transports publics en Ile-de-France.

"Les deux mois de marche à blanc (sans passagers, NDLR) qui sont nécessaires pour une ouverture dans de bonnes conditions n'ont toujours pas commencé", a-t-elle précisé.

Déjà en octobre, plusieurs acteurs avaient fait part de leurs doutes sur le lancement de cette ligne avant la fin de l'année, qui ne cesse d'être repoussé, après avoir été annoncé pour début 2026, puis à la rentrée, puis avant la fin de l'automne.

"Cette situation n'a que trop duré et je demande une réunion avec l'ensemble des acteurs pour avoir des réponses", ajoute Mme Pécresse en mettant en cause "Alstom" qui "doit trouver des solutions pour fiabiliser son logiciel".

À terme, cette nouvelle ligne de métro doit relier Versailles à l'aéroport d'Orly, au sud-ouest de Paris.

Elle fait partie des quatre lignes de métro (15, 16, 17 et 18) en cours de construction en Île-de-France : un vaste projet d'infrastructures prévoyant 200 kilomètres de métro automatique et 68 gares, baptisé Grand Paris Express, qui doit relier après 2031 toutes les banlieues de Paris entre elles.

En partant de Massy-Palaiseau, dans l'Essonne, nœud de communication ferroviaire (RER, train de banlieue et TGV), le premier tronçon de la ligne 18, censé être mis en service mi-décembre, relie trois gares : Polytechnique, Université Paris-Saclay et Christ de Saclay.

Ce tronçon accueille le plus long viaduc ferroviaire de France (6,7 kilomètres).

Après dix ans d'études et de travaux, la Société des grands projets (SGP), maître d'ouvrage, a remis le 13 octobre les clés du tronçon à l'autorité organisatrice des transports Île-de-France Mobilités (IDFM), ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure RATP GI, accompagné de Keolis qui exploitera les rames et transportera les voyageurs.

Les trois parties prenantes, IDFM, Keolis et RATP, "considèrent que les garanties techniques et sécuritaires de la marche à blanc n'étaient pas complètement réunies", avait indiqué la RATP en octobre.

"Le point majeur concerne le système d'automatisme de la ligne" coordonné par Alstom, "il reste encore quelques essais à dérouler avant de pouvoir rentrer totalement dans une phase d'exploitation sans voyageurs", a ajouté la RATP.

Ce système doit à la fois gérer le déplacement des trains (automatiques et sans conducteurs) et tous les équipements à l'intérieur des gares (ouverture, fermeture des portes sur les quais, lumière, etc..).