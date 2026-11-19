Palo Alto Networks bondit de 6,9% à 363 USD en début de séance à Wall Street, recherché au lendemain d'une publication trimestrielle prouvant que le groupe californien bénéficie toujours d'une forte demande pour ses solutions de sécurité, dans un contexte de cybermenaces grandissantes liées au développement de l'IA.

Sur les 3 premiers mois de son exercice 2027, Palo Alto a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 13% sur un an, à 1,05 USD, battant le consensus (0,97 USD) et la fourchette cible du groupe (0,96 à 0,98 USD), "grâce à une efficacité opérationnelle accrue et aux économies d'échelle", selon Wedbush.

Le spécialiste de la cybersécurité a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 30,7%, dépassant ainsi les 29,3% attendus en moyenne par les analystes, pour des revenus en croissance de 39% à 3,44 MdsUSD (après 34% le trimestre précédent), contre un consensus de 3,31 MdsUSD et une fourchette cible de 3,30 à 3,31 MdsUSD.

Les revenus récurrents annualisés des solutions de sécurité de nouvelle génération, un indicateur clé de la dynamique commerciale du groupe, ont bondi de 66% à 9,73 MdsUSD, tandis que les obligations de performance restantes, représentatives du carnet de commandes contractuelles, ont progressé de 35% à 21 MdsUSD.

"Nous avons réalisé un solide début d'exercice, avec un 1er trimestre record et un dépassement de nos prévisions de revenus récurrents annuels liés aux solutions de sécurité de nouvelle génération (NGS ARR) parmi les plus importants jamais enregistrés", met en avant son PDG, Nikesh Arora.

"Nos clients se tournent vers nous pour se protéger contre un environnement de menaces sans précédent", explique-t-il. "Alors que l'IA transforme le paysage des cybermenaces, nous devons continuellement évoluer pour protéger nos clients et leur permettre d'adopter cette technologie en toute sécurité."

Des objectifs annuels relevés et une acquisition

Fort d'une demande soutenue, le groupe anticipe désormais un BPA ajusté compris entre 4,26 et 4,30 USD pour l'ensemble de son exercice 2027, contre une précédente fourchette cible de 4,16 à 4,19 USD, ainsi qu'une croissance de ses revenus de 26 à 27%, contre 23 à 24% précédemment.

En marge de la publication de ces résultats solides, Palo Alto a aussi fait part d'un accord définitif pour acquérir Applied Compute, une start-up fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, valorisée à 4,5 MdsUSD.

Cette opération devrait permettre au groupe d'étendre son champ d'activité au déploiement sécurisé de modèles d'IA en entreprise, au-delà de la seule cybersécurité. Soumise aux conditions usuelles et à des autorisations réglementaires, elle devrait être finalisée au 3e trimestre comptable de Palo Alto.

Une publication largement saluée par les analystes

"Palo Alto Networks a réalisé un trimestre sans fausse note, continuant de tirer parti de la demande croissante pour ses solutions d'IA dans un contexte d'intensification des cybermenaces. Nous estimons que cette demande devrait rester soutenue au cours des prochaines années", juge Wedbush.

Aussi, le broker américain maintient son opinion "surperformance" sur le titre, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 400 USD, et conserve Palo Alto Networks dans sa liste de valeurs favorites (Best Ideas List).

"Palo Alto Networks a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions, porté par une croissance solide dans l'ensemble de ses segments d'activité, alors que l'évolution des cybermenaces liées à l'IA continue de soutenir la demande", salue lui aussi RBC Capital Markets.

Ainsi, la banque canadienne maintient également son opinion "surperformance" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 475 USD, estimant que "la dynamique de consolidation du marché de la cybersécurité s'accélère".

De son côté, DZ Bank réitère sa recommandation "achat" sur Palo Alto, malgré un objectif de cours (fair value) ajusté à la baisse de 405 à 400 USD, tandis que Citi, lui aussi toujours acheteur sur le dossier, indique viser désormais les 445 USD.