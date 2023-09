Grand âge: le texte "Bien vieillir" de retour à l'Assemblée le 20 novembre

La proposition de loi de la majorité présidentielle "Bien vieillir", consacrée au grand âge, qui avait été reportée sine die en juillet, sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 20 novembre, a annoncé mercredi la ministre des Solidarités Aurore Bergé.

"Je souhaite que les travaux parlementaires viennent encore enrichir ce texte et qu'il soit adopté, le plus largement possible je l'espère, d'ici la fin de l'année", a-t-elle déclaré lors des Assises nationales des Ehpad à Paris.

La proposition de loi, dont la première lecture avait été interrompue en avril par la pause parlementaire, prévoit notamment de faciliter le repérage des personnes âgées isolées, en autorisant les échanges de données entre les mairies et les services sociaux et sanitaires.

Il crée également un dispositif permettant de mieux signaler les cas de maltraitance, ou encore une carte professionnelle pour les aides à domicile, censée "faciliter leur travail au quotidien".

Le texte a été vivement critiqué au printemps dans les rangs des oppositions, qui y voient une "coquille vide", loin des espérances d'une "grande loi" sur le grand âge et l'autonomie régulièrement demandée et qui avait été promise par Emmanuel Macron.

La proposition de loi "a été considérablement enrichie", a souligné Annie Vidal, co-rapporteure Renaissance de la PPL, également présente aux Assises des Ehpad. "Nous avons adopté un cinquième des amendements proposés et adopté des amendements issus de tous les bancs".

Aurore Bergé a également annoncé que la revalorisation des salaires des aides-soignants et des infirmiers, annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne pour le travail de nuit et le week-end dans les hôpitaux, serait étendue aux Ehpad publics hospitaliers.

La future stratégie sur les maladies neurodégénératives, qui concernent "1,2 million de personnes" en France, sera par ailleurs présentée "dès cette fin d'année", a ajouté la ministre.

Cette stratégie aura vocation à "améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes de ces maladies qui représentent déjà 40% de nos résidents en Ehpad", a-t-elle souligné.

Une autre stratégie, portant sur la lutte contre les maltraitances, sera lancée "en novembre", près de deux ans après le scandale Orpea, des malversations financières et des mauvais traitements infligés aux résidents et aux salariés du géant des maisons de retraite révélés dans lun livre, "Les Fossoyeurs".

