Graines Voltz : publie sa politique de rémunération

(CercleFinance.com) - Graines Voltz annonce aujourd'hui que l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 mars a décidé que 'le membre des organes de direction bénéficiera, sur décision du Conseil d'administration, outre un avantage en nature voiture, d'une rémunération annuelle, qui ne pourra excéder 400 milliers d'euros bruts'. L'Assemblée Générale a aussi émis un avis favorables quant aux rémunérations attribuées pour l'exercice 2020 aux membres de organes de direction, ainsi que sur leurs composantes. Par ailleurs, la société fait savoir que le vote du projet des résolutions proposées n'a appelé aucun commentaire ni demandes particulières.

