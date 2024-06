Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Graines Voltz: perspectives confirmées, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'action Graines Voltz s'envole à la Bourse de Paris vendredi matin, soutenue par la confirmation de ses perspectives pour l'exercice en cours malgré un environnement économique qualifié de 'difficile'.



Le groupe français, spécialisé dans les semences et les jeunes plants de fleurs et de légumes, estime - sur la base des données disponibles - que son activité devrait être stable sur l'exercice qui se clôturera fin septembre.



Sur le premier semestre de son exercice 2023/2024, clos fin mars, le chiffre d'affaires s'est établi à 75,9 millions d'euros, en recul de 0,9% d'une année sur l'autre.



Son résultat opérationnel courant atteint 5,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, contre 6,1 millions d'euros un an plus tôt, soit un repli de 8%.



'A l'environnement économique toujours difficile se sont ajoutées des conditions météorologiques tout à fait extraordinaires qui ont impacté l'activité de nos clients, en particulier en maraichage dont la saison a tardé à débuter', a expliqué son PDG, Serge Voltz.



Graines Voltz dit avoir malgré tout orienter ses efforts sur les fondamentaux de sa gestion et de ses opérations afin d'être en mesure de capturer la croissance lorsque le contexte la rendra possible.



Vers 11h10, le titre grimpait de presque 17%, signant la plus forte hausse d'un marché parisien en léger repli (-0,1%).





