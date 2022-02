Graines Voltz: augmente son capital, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 14:12

(CercleFinance.com) - Graines Voltz chute de plus de 8% jeudi à la Bourse de Paris suite à la conclusion d'une augmentation de capital plus importante que prévu, réalisée un prix nettement décoté.



Le distributeur de semences et de plants de fleurs et de légumes a indiqué ce matin avoir levé avec succès 27 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels européens.



Le groupe familial - qui visait initialement une levée de fonds d'environ 20 millions d'euros - explique que le montant de l'opération a été revu à la hausse au vu de la très forte demande émanant d'investisseurs français et européens de premier rang.



Dans le détail, le groupe a placé 185.068 actions ordinaires nouvelles par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres à un prix d'émission de 145,43 euros par action.



Ce niveau représente une décote de plus de 15% par rapport au cours de clôture de l'action de la société le jour ayant précédé la fixation du prix de l'émission, à savoir 172 euros.



A cette décote vient s'ajouter le caractère dilutif de l'opération pour les actionnaires actuels.



La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l'offre et qui n'a pas participé à l'opération se trouvera ainsi ramenée à 0,87% du capital après l'émission.



Après avoir décroché de plus de 14% à l'ouverture, l'action lâchait 8,4% vers 14h00, signant l'un des plus forts replis du marché parisien.