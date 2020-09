Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Graines Voltz : achète l'allemand Hermina-Maier Cercle Finance • 22/09/2020 à 12:08









(CercleFinance.com) - Graines Voltz a signé un accord portant sur l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Hermina-Maier, basée à Regensburg (Allemagne). Hermina-Maier est l'un des principaux distributeurs indépendants de semences florales et potagères outre-Rhin et réalise un CA annuel de 13 millions d'euros. Cet achat permet à Graines Voltz de consolider sa place sur le marché européen et de devenir le 1er distributeur indépendant du marché allemand. L'entreprise ambitionne d'ailleurs de dépasser les 100 millions d'euros de CA dès le prochain exercice, profitant du dynamisme du marché des légumes frais de proximité. L'acquisition devrait être finalisée en octobre.

Valeurs associées VOLTZ (GRAINES) Euronext Paris +1.44%