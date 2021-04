Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Graines Voltz : accord en vue d'une acquisition en Italie Cercle Finance • 14/04/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Graines Voltz et Florensis Holding BV annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition par Graines Voltz de 100% du capital de Florensis Italia SRL, acquisition qui devrait se finaliser au deuxième trimestre 2021. Située à Lazzate, province de Lombardie en Italie, Florensis Italia SRL est spécialisée dans la vente de jeunes plants de fleurs sur le marché italien. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués. 'Florensis Italia a acquis une solide réputation en Italie dans la distribution des plants de fleurs aux professionnels. Elle constitue une excellente base pour notre première implantation physique sur ce marché très prometteur', explique Graines Voltz.

Valeurs associées VOLTZ (GRAINES) Euronext Paris +3.98%