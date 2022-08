Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Graines Voltz: absorption de la filiale Ball Ducrettet information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le distributeur de semences et de jeunes plants Graines Voltz indique que son conseil d'administration, qui s'est tenu ce lundi au siège de la société à Colmar, a décidé de procéder à une opération de restructuration interne.



La société Ball Ducrettet SAS, acquise auprès de Ball Horticultural Company par la société Graines Voltz SA le 21 juillet 2009 et détenue à 100% depuis cette date, sera ainsi fusionnée en date du 30 septembre prochain avec Graines Voltz SA.



Cette opération se traduira par un allègement des coûts de gestion administrative et assurera la cohérence de l'organisation opérationnelle et juridique du groupe. Cette fusion n'aura aucune incidence sur ses comptes consolidés et son activité.





