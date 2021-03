Grâce au numérique, la marge de croissance des services financiers est importante, selon Jupiter AM

(AOF) - L'innovation financière est en train de bouleverser le monde tel que nous le connaissons, analyse Jupiter AM. Le secteur des services financiers sait qu'il doit mettre de plus en plus l'accent sur l'innovation s'il veut être compétitif avec succès, en particulier dans un environnement qui favorise rapidement les nouveaux gagnants et punit les acteurs ayant des difficultés structurelles.

Guy de Blonay, responsable des stratégies de Jupiter en matière de finances mondiales et d'innovation financière, et Antoine Hucher, analyste pour ces stratégies, affirment que nous sommes encore aux premiers stades de la numérisation du secteur, avec une marge de croissance importante. Les disruptions peuvent présenter des opportunités intéressantes pour les investisseurs qui savent où chercher.