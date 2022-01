Grâce à l'acquisition de Lyxor, Amundi veut faire croître sa gestion passive de 50% d'ici 2025 information fournie par AOF • 04/01/2022 à 18:20



(AOF) - Amundi a révélé viser une croissance de 50 % des actifs sous gestion de sa plateforme de gestion passive d'ici 2025 grâce à l'acquisition de Lyxor, le 1er fournisseur européens d’ETF. Par ailleurs, la nouvelle gamme d'ETF responsables d’Amundi représente une part de marché d’environ 20%. Le gestionnaire d'actifs entend doubler la proportion d'ETF ESG offerts aux investisseurs, pour atteindre 40% de la gamme totale ETF d'ici 2025.



Amundi a pris la décision stratégique de créer une ligne métier dédiée aux actifs alternatifs liquides, " Amundi Alternatives ", afin de se positionner en tant qu'acteur majeur sur ce marché. La société a pour objectif d'augmenter les actifs gérés par la plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS de 50 % d'ici 2025 et d'accélérer le développement des DMAP auprès des clients institutionnels internationaux.



Enfin, Amundi a confirmé les synergies engendrées par l'intégration de Lyxor, qui seront conformes à ce qui a été annoncé en avril 2021, soit: des synergies de coûts avant impôts qui devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024, et des synergies de revenus qui devraient atteindre 30 millions d'euros en année pleine en 2025.





AOF - EN SAVOIR PLUS

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 1 811 Md€ d’encours, né en 2010 de la fusion des activités de gestion de la Société Générale et du Crédit Agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (54 % des encours), devant l’Italie (4,6 %), le reste de l’Europe pour 13 % et l’Asie pour 17 %;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante et de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays, le groupe étant organisé en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (avec le chinois ABC-CA, l’indien SBI, le coréen NH ou le marocain Wafa…);

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit Agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,2 Mds€ et un ratio CET1 de 20%.

Enjeux

- Plan moyen terme 2022 visant une croissance annuelle de + 5 % du résultat net et un résultat d’exploitation proche de 53 %;

- Stratégie d'innovation en deux axes - la solidité, la continuité et la sécurité des équipements informatiques, avec la plateforme mondiale ALTO support des activités- et l'offre de produits innovants;

- Stratégie environnementale forte, le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsableavec un encours ESG de 800 Mds€ d’euros et intégration de l'analyse ESG dans tous les fonds ouverts / désinvestissement des entreprises dont l’exploration et la production d’hydrocarbures non conventionnels représentent 30 % de l’activité / 20 Mds€ d’investissement d’ici à 2025 dans des fonds à impact positif environnemental ou social / offre de solutions «Net-Zero», portefeuilles ayant un objectif de neutralité carbone en 2050 ;

- Poursuite de l'innovation ESG: programme GRECO avec la BEI de promotion de la dette nette, «fonds social» de la filiale CPR tenant compte des inégalités sociale, fonds d’obligations durables des marchés émergents avec la Banque Mondiale…;

- Retombées des initiatives 2020: achat de Sabadell AM (7 % du marché espagnol), déploiement des partenariats stratégiques avec Bank of China et Banco Sabadell, renouvellement de 5 ans du partenariat avec Société Générale et déploiement d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré;

- Poursuite de l’élargissement de l’offre ETF, étendu par l’acquisition de Lyxor, spécialiste de la gestion alternative et des ETF;

- A fin septembre 2021, hausse de 8,9 % des encours, grâce à une collecte élevée et bond de 29 % du résultat net du 3 ème trimestre ;

- Dividende 2020 à 2,90 € et maintien du taux de distribution à 65 %.