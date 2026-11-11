GQG Partners, société cotée en bourse en Australie, atteint son plus bas niveau historique alors que ses actifs sous gestion reculent

** Les actions de GQG Partners GQG.AX chutent jusqu'à 18,8 % pour atteindre un plus bas historique à 0,788 dollar australien

** Le titre enregistre sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis près de deux ans

** Le secteur de la gestion d'actifs apparaît comme le principal frein à l'indice All Ordinaries .AORD

** L’indice AORD et l’indice de référence ASX 200 .AXJO progressent de 0,2 %

** GQG annonce un encours sous gestion de 131,6 milliards de dollars au 31 octobre 2026, contre 163,9 milliards de dollars au 31 décembre 2025

** Depuis le début de l'année, GQG a perdu près de 54 %, sous-performant l'AXJO et l'AORD, qui ont respectivement progressé de 3 % et 5 %