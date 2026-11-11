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GQG Partners, société cotée en bourse en Australie, atteint son plus bas niveau historique alors que ses actifs sous gestion reculent
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 04:28

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** Les actions de GQG Partners GQG.AX chutent jusqu'à 18,8 % pour atteindre un plus bas historique à 0,788 dollar australien

** Le titre enregistre sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis près de deux ans

** Le secteur de la gestion d'actifs apparaît comme le principal frein à l'indice All Ordinaries .AORD

** L’indice AORD et l’indice de référence ASX 200 .AXJO progressent de 0,2 %

** GQG annonce un encours sous gestion de 131,6 milliards de dollars au 31 octobre 2026, contre 163,9 milliards de dollars au 31 décembre 2025

** Depuis le début de l'année, GQG a perdu près de 54 %, sous-performant l'AXJO et l'AORD, qui ont respectivement progressé de 3 % et 5 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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GQG PARTNERS CDIS
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