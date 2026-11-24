** Les actions de GQG Partners GQG.AX , cotées à l'ASX, ont progressé de 10,7% à 0,57 dollar australien et sont en passe d'enregistrer leur meilleure séance, si ces gains se maintiennent
** Les actions progressent après que le fabricant de puces NVIDIA NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général
** NVIDIA représente environ 6% du portefeuille 13F des sociétés de gestion d'actifs au 30 septembre
** NVIDIA a clôturé en hausse de 31,5%, enregistrant ainsi sa meilleure séance depuis début mai 2003
** Depuis le début de l'année, GQG affiche une baisse de 67,6%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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