GQG Partners, société cotée à l'ASX, enregistre une forte hausse après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général de NVIDIA

** Les actions de GQG Partners GQG.AX , cotées à l'ASX, ont progressé de 10,7% à 0,57 dollar australien et sont en passe d'enregistrer leur meilleure séance, si ces gains se maintiennent

** Les actions progressent après que le fabricant de puces NVIDIA NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général

** NVIDIA représente environ 6% du portefeuille 13F des sociétés de gestion d'actifs au 30 septembre

** NVIDIA a clôturé en hausse de 31,5%, enregistrant ainsi sa meilleure séance depuis début mai 2003

** Depuis le début de l'année, GQG affiche une baisse de 67,6%