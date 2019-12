GP d'Abou Dhabi: Hamilton conclut victorieusement la saison de son sixième titre

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) vainqueur du GP d'Abou Dhabi, le 1er décembre 2019 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Avec une pole et une victoire de la tête et des épaules, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé avec la manière à Abou Dhabi dimanche la saison qui l'a vu s'offrir son sixième titre en F1.

Son onzième succès de 2019, le sextuple champion du monde l'a décroché avec la bagatelle de 16 secondes d'avance.

Sur un circuit où il est le pilote aux meilleures statistiques (avec cinq poles et huit podiums, dont cinq succès), Hamilton n'a laissé aucune miette à la concurrence. Pas même le point du meilleur tour !

"C'est la meilleure façon de terminer l'année!", s'est-il réjoui, avant d'ajouter qu'il ne s'attendait "certainement pas à avoir un tel avantage de rythme" et de presque regretter de "ne pas avoir eu de batailles en piste", contrairement à ses dauphins.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui le suivaient sur la grille de départ, l'accompagnent sur le podium provisoire, tous les deux reconnaissant qu'ils n'avaient pas les cartes en mains pour faire mieux.

Leclerc, par ailleurs, fait l'objet d'une enquête des commissaires de course car le volume d'essence dans sa voiture avant le GP ne correspondait pas à celui annoncé par son écurie. Un représentant de la Scuderia devait être entendu à ce sujet à 19h45 locales (16h45 françaises/15h45 GMT).

Le podium du GP d'Abou Dhabi (de g. à d.): le Néerlandais Max Verstappen (2e), Lewis Hamilton (1er), et le Monégasque Charles Leclerc (3e), le 1er décembre 2019 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Ce résultat permet quoi qu'il advienne à Verstappen de s'assurer la troisième place du classement des pilotes, son meilleur résultat en cinq saisons en championnat du monde, à 22 ans seulement.

Remonté depuis la dernière position sur la grille suite à une pénalité pour deux changements de moteur au-delà du quota autorisé par saison, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) est quatrième.

Suivent l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), quatrième sur la grille mais dont l'un des deux arrêts aux stands s'est anormalement prolongé à cause de difficultés pour fixer une roue, et le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull).

- Ferrari trébuche encore -

Après une erreur stratégique dans la gestion du temps lors de la dernière partie des qualifications samedi, c'est un nouveau week-end à oublier pour la Scuderia, vice-championne du monde derrière Mercedes pour la troisième année de suite.

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) lors du GP d'Abou Dhabi le 1er décembre 2019 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Pour rappel, les Flèches d'argent ont réussi en 2019 une performance inédite dans l'histoire de la catégorie en signant un sixième doublé consécutif pilotes et constructeurs.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), le très performant "rookie" britannique Lando Norris (McLaren), le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) et Carlos Sainz Jr (McLaren) complètent le top 10 sur le circuit de Yas Marina.

C'est donc l'Espagnol qui prend la sixième place du championnat, derrière les "top pilotes" et devant le Français Pierre Gasly (Toro Rosso), 18e et avant-dernier dimanche après s'être accroché avec les Racing Point au départ, et Albon.

Le second tricolore Romain Grosjean (Haas) est 15e.

Chez les constructeurs, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren et Renault prennent les cinq premières places devant Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas et Williams.

Ce classement leur importe grandement car plus la position d'une écurie est haute, plus importante est la part des revenus commerciaux générés par la F1 qui lui est redistribuée.

Pour ce qui pourrait être leurs derniers GP faute de disposer d'un volant en 2020, l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et le Polonais Robert Kubica (Williams) se sont respectivement classés 12e et 19e et dernier.

Rendez-vous est pris le 15 mars en Australie pour le premier GP de la saison 2020. Avec un enjeu historique: Hamilton aura une première chance d'égaler le record de titres mondiaux de la légende allemande Michael Schumacher.

pel/dhe