Gorgé : vers une distribution d'actions Prodways

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce que son conseil d'administration va proposer à l'assemblée générale du 14 décembre, une distribution exceptionnelle en nature de trois actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris pour deux actions Groupe Gorgé détenues. L'opération a pour finalité de scinder l'activité impression 3D dans un souci d'accroitre la lisibilité de Groupe Gorgé, d'améliorer son profil boursier et ainsi viser une meilleure valorisation de la société, pénalisée depuis longtemps par la diversité de ses activités. Cette distribution serait mise en paiement le 22 décembre. Groupe Gorgé devrait alors conserver de l'ordre de 5,9% du capital. Le conseil se réserve la faculté de distribuer, en complément, un acompte sur dividende 2021, sous la forme d'actions Prodways.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris +4.18%