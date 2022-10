Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé: vers une cession du pôle I&SP information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce son projet de céder son pôle Ingénierie & Systèmes de Protection (I&SP) à son actionnaire principal, la famille Gorgé, pour une valeur des titres de 27 millions d'euros, impliquant une valeur d'entreprise de 47 millions.



Ce projet de cession a fait l'objet d'un rapport sur la valeur du pôle et sur l'équité du prix de cession par un expert indépendant et sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale mixte qui aura lieu le 8 décembre.



Le groupe, qui serait renommé Exail Technologies pour refléter l'achèvement de sa transformation, explique qu'il accroitrait ainsi sa lisibilité et serait focalisé sur la robotique et les systèmes critiques de haute technologie, notamment dans le domaine naval et maritime.





