Gorgé : subvention d'Etat pour la division aérospatiale

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce avoir été, à travers sa filiale ECA Group, sélectionné par l'Etat comme lauréat de l'appel à projet 'soutien aux investissements de la filière aéronautique' et obtient ainsi une subvention de 3,4 millions d'euros pour sa division aérospatiale. Le projet New world auquel seront dédié ces fonds, d'un montant total de 8,2 millions d'euros à horizon 2024, vise notamment la mise en oeuvre d'une nouvelle gamme de balises de détresse pour les aéronefs et de nouveaux EGSE orientés multi-marchés. Les retombées sociales du projet représentent 75 emplois directs, sauvegardés ou créés. Cette subvention sera reconnue dans les comptes au rythme de la constatation en charges du programme, entre janvier 2021 et janvier 2024.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris 0.00%