Gorgé : rapprochement Van Dam-InterDam finalisé

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam avec son concurrent InterDam, lui permettant de se désengager du marché de l'Oil & Gas et de poursuivre le recentrage sur ses activités stratégiques initié en 2019. A l'issue de ce rapprochement, il restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble avec 15% du capital. Groupe Gorgé pourra néanmoins bénéficier de 15% à 30% des intérêts économiques du nouveau groupe en fonction des conditions de sortie. Cette fusion se traduira aussi pour le groupe industriel français par une plus-value de cession de l'ordre de trois millions d'euros, plus-value qui sera comptabilisée par Groupe Gorgé au second semestre 2020.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.30%