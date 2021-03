Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorgé : premier crédit syndiqué corporate à impact Cercle Finance • 25/03/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce avoir souscrit son premier crédit syndiqué corporate à impact, d'un montant total de 145 millions d'euros, auprès de ses partenaires bancaires ainsi que d'investisseurs en dette long terme. Il se compose d'une partie confirmée de 120 millions avec une maturité de cinq années en moyenne et d'une partie non confirmée de 25 millions dédiée à la croissance externe. Aucune autre diversification n'est prévue à ce jour. 'Avec ce financement corporate, Groupe Gorgé renforce son bilan dans des conditions extrêmement compétitives, diversifie ses sources de financement et rallonge la maturité de sa dette', affirme le groupe industriel.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.96%